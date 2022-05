Der LASK lässt die falschen Rollbalken runter

Sogar Sky-Experte Marc Janko war verwundert: Während sich Neo-Trainer Didi Kühbauer vorm Hartberg-Match des LASK von Reporterin Kimberley Budinsky interviewen ließ, verweigerte Präsident Siegmund Gruber jeglichen Kommentar gegenüber dem Kooperationspartner. Was in der Vorberichterstattung auch angeprangert wurde. Noch im Herbst hatte sich der Boss beim Gastspiel gegen die Austria und kürzlich in der Südstadt den TV-Kameras gestellt.Wie überhaupt auffällt, dass die Linzer mehr und mehr die Rollbalken runter lassen. So ist das Trainingszentrum in Pasching für Fans und Medien hermetisch abgeriegelt, an den Zäunen hängen Schilder mit der Aufschrift: „Privatgrund. Betreten verboten. Zuwiderhandeln wird mit Besitzstörungsklage geahndet“.