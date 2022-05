„Verkitscht“: Tauziehen um Wiens Hauptattraktion

Ein Insider, der anonym bleiben will (Name der Redaktion bekannt), legt nach. Er spricht von „verschwundenen Kutschen und Sätteln, Freunderlwirtschaft in der Gastronomie, eigenartigen Clubbings in den Prunkräumen und Wanderausstellungen mit imperialen Raritäten, die einem Zirkus gleichen würden.“ Kurz: „Geht das so weiter, leidet die Marke Schönbrunn immer mehr“, so das Urteil des Kultur-Managers. Er fordert einen Wechsel in der Chefetage der Betreibergesellschaft SKB.