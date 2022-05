ÖVP kritisiert: „Sportplätze für Kinder fehlen“

Wo soll man in der Kremser Innenstadt hingehen, wenn man mit seinen Kindern Sport betreiben möchte? Diese Frage hat man sich jüngst bei der ÖVP gestellt. Eine Antwort hat man bis heute nicht gefunden. „Besonders für Kinder und Jugendliche aus der Innenstadt und dem Stadtteil Stein fehlt es gänzlich an Angeboten, in der Freizeit Fußball oder Basketball zu spielen“, wird kritisiert.