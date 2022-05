Bono trat in Kiew bei Überraschungskonzert auf

Der irische Rockstar Bono hat ein Überraschungskonzert in Kiew gegeben und dabei den Ukrainern für ihren Kampf für die „Freiheit“ gedankt. „Die Menschen in der Ukraine kämpfen nicht nur für ihren eigenen Frieden, ihr kämpft auch für all jene von uns, die den Frieden lieben“, sagte der U2-Frontmann während des Konzerts in einem Kiewer U-Bahnhof am Sonntag.