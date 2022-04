Milliardär trotz Kritik an Putin sanktioniert

Nicht die erste Kritik

Tinkow hatte den Krieg in der Ukraine bereits im Februar „unfassbar und sträflich“ genannt. Die russische Führung sollte ihr Geld lieber in die Bekämpfung von Krankheiten investieren als in Militär. In Russland sind solche Aussagen mittlerweile strafbar, da sie als Verunglimpfung der Armee gelten.