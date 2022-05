Jugendlicher stirbt bei Streit auf Sportplatz

Starb an Ort und Stelle

Der lebensgefährlich verletzte junge Mann starb den Angaben zufolge trotz Wiederbelebungsmaßnahmen noch an Ort und Stelle. Der zunächst vom Tatort geflohene Verdächtige stellte sich während der daraufhin eingeleiteten intensiven Fahndung auf einer Polizeiwache. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Mordkommission dauerten zunächst an.