Alkolenker beschimpft und attackiert Polizisten

In der Nacht auf Freitag wurden Polizisten in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus auf ein Fahrzeug aufmerksam, in dem zwei Männer saßen, nachdem sie beobachtet hatten, wie der Lenker sehr langsam und in Schlangenlinien fuhr. Bei der Polizeikontrolle konnten die Polizisten deutlich Alkoholgeruch wahrnehmen und forderten Führer- sowie Zulassungsschein. Der 33-Jährige gab an, dass er keinen Führerschein besitzen würde und, dass es sich um eine Übungsfahrt handele. Trotzdem blieben die Beamten skeptisch.