Alkolenker kann wegen Airbag nicht weiterfahren

Ein 42-Jähriger aus Hartkirchen fuhr am Samstag gegen 2.15 Uhr mit einem Firmen-Pkw in Ansfelden auf der Gemeindestraße „Plaßstraße“. In einer leichten Linkskurve verlor er plötzlich die Kontrolle über den Pkw, fuhr geradeaus und lenkte den Pkw abseits der Fahrbahn in der Wiese weiter. Nach etwa 100 Meter Fahrt streifte er einen Baum, wobei er ins Schleudern geriet und querstehend wieder auf die Fahrbahn zurückrutschte. Dort verhinderte das Sicherheitssystem auf Grund ausgelöster Airbags die Weiterfahrt.