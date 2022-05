Neues Festival in Wien feiert die Filmwelt Asiens!

Das Ziel des neuen Filmfestivals ist es, den Kinobesuchern in Wien die Möglichkeit zu bieten, nach Herzenslust in das asiatische Filmschaffen einzutauchen. Gemeint ist damit laut den Veranstaltern explizit jenes Kino, „das auch in den Herkunftsländern der Filme von vielen Menschen gesehen wird und nicht ‘nur‘ für westliche Festivals oder die Arthouse-Nischen entsteht“.