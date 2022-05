Frontal-Crash zwischen Lkw und Pkw in Söll

Zu einem Verkehrsunfall mit schweren Folgen kam es am 6.5. in Söll. Auf der B178 krachten ein Lkw-Fahrer (27) und eine Pkw-Fahrerin (31) ineinander. Der 37-jährige Beifahrer im Pkw wurde dabei schwer verletzt und musste in die Klinik Innsbruck. Die Frau erlitt ebenfalls erhebliche Verletzungen.