„Kronprinz“ Alcaraz entzaubert „König“ Nadal

War das die nachhaltige Wachablöse am spanischen Tennis-Thron? „Kronprinz“ Carlos Alcaraz, vielfach als Wunderkind tituliert, entzauberte am Freitagabend beim ATP-Turnier in Madrid „König“ Rafael Nadal. In einem hochklassigen Spiel setzte sich der Youngster gegen den Altmeister in drei Sätzen durch. 6:2, 1:6, 6:3 hieß es am Ende.