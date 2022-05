Wirtschaft macht Front gegen Nehammers Pläne

OMV mit Gesetz „einfangen“

Der Staat könnte somit bei der nächsten Aktionärsversammlung mehr Geld verlangen, der Beschluss wäre im Normalfall für heuer jedoch erst 2023 rückwirkend möglich. In den letzten beiden Jahren zahlte der Verbund in Summe rund 1,2 Milliarden Euro an seine Aktionäre aus. Heuer rechnet der Konzern mit einem Gewinnsprung auf zwei Milliarden Euro. Wohl nur mit einem Gesetz „einfangen“ könnte man die OMV, da sie nur zu 31,5 Prozent in Staatsbesitz ist.