Lift außer Betrieb: 92-Jährige in Wohnung gefangen

Aufzug eingebaut, aber nicht in Betrieb

Von Wiener Wohnen war laut K. keine Antwort zu erhalten, wann der Aufzug, der bereits fertig eingebaut ist, in Betrieb genommen wird. Also wandte sich K.s Tochter an Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (SPÖ). Diese teilte ihr mit, dass es sich aufgrund der Pandemie sowie den Konkurs des Elektrikers verzögerte. Nach einem neuen Vergabeverfahren sollte der Lift im Mai 2021 fahren. Doch auch ein Jahr später funktioniert er nicht.