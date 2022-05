Sirenen ohne Bomben? „Noch rechtzeitig erklärt“

Sportlich strebt die Ukraine - ebenso wie Österreich - die Qualifikation für die U21-EM an. Bevor es in die entscheidenden Spiele geht, finden heute und morgen in Steinbrunn zwei Freundschaftsspiele zwischen den beiden Nationen statt. Die Ukrainerinnen haben sich dazu spezielle Shirts gewünscht. Mit zwei Fahnen drauf: blau-gelb und rot-weiß-rot.