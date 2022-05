Deutschnachhilfe für Kinder aus der Ukraine

„Ich heiße Maksym“, bringt ein neunjähriger Bub zögerlich heraus, und: „Wie heißt du?“ Dafür hat es noch ein bisschen Hilfe von Helmut Zander gebraucht. Er ist der Kopf des Projekts in Thaur, in dem Freiwillige ukrainischen Flüchtlingskindern im Volksschulalter Deutsch beibringen. Die Ehrenamtlichen sind Mitglieder bei Zanders Verein „Kostenlose Nachhilfe für sozial Bedürftige“, den er vor mittlerweile 13 Jahren ins Leben gerufen hat und in dem sich derzeit rund 100 Ehrenamtliche engagieren. Einige von ihnen treffen sich nun immer montags und mittwochs in der Thaurer Volksschule, um den Flüchtlingskindern beim Lernen zu helfen.