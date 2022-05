Kondome durchlöchert: Deutsche verurteilt

Tat via WhatsApp zugegeben

Als es schließlich zu Streitigkeiten zwischen dem Paar kam und der 42-Jährige den Kontakt abbrechen wollte, verriet T., was sie getan hatte: „Ich habe Löcher in unsere Kondome gestochen. Ich glaube, ich bin schwanger“, schrieb sie dem Verflossenen via WhatsApp. Dieser war verständlicherweise entsetzt und erstattete Anzeige.