Gericht wertete Loch in Kondom als Vergewaltigung

Der Vorfall hatte sich bereits vor zwei Jahren in Worcester zugetragen. Die Frau hatte nach dem Geschlechtsverkehr in der Lade des Nachtkästchens ihres Partners eine Stecknadel und andere Kondome mit Loch gefunden. Daraufhin holte sie das benutzte Präservativ aus dem Mistkübel und prüfte es: Auch in diesem fand sie ein Loch, berichtete „Worcester News“.