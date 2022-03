Ganz Wien zeigt gerade sein großes Herz

Hoteliers öffnen ganze Etagen für Flüchtlinge

Neben der hilfsbereiten Seniorin zeigen auch viele andere Wiener ein großes Herz für Menschen in Not. So rief Hotelier und Ex-Politiker Sepp Schellhorn die Aktion „One Hotel, One Family“ ins Leben. Jeder Hotelbetreiber soll je einer ukrainischen Familie Kost und Logis vorübergehend zur Verfügung zu stellen. „Die Telefone laufen heiß. Nach 72 Stunden waren schon mehr als 50 Hotels dabei“, erzählt Schellhorn. Darunter ist das Boutique Hotel Altstadt Vienna im 7. Bezirk. „Wir haben bereits drei Frauen und ein Kind aufgenommen. Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, sozial zu denken. Auch als Unternehmen“, sagt Betreiber Otto Wiesenthal. Er bekomme täglich bis zu 40 Anfragen. Das Hotel Intercontinental hat eine ganze Etage für Schutzsuchenden reserviert, 120 Ukrainer wohnen mittlerweile dort.