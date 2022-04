Viele Wünsche aus der Pflege an den Minister

Caritas-Direktor Ernst Sandriesser deponierte einige Wünsche. „In Wien betreuen zehn Pflegekräfte 17 Personen, in Kärnten gleich 24. Da muss ein Ausgleich her.“ In Kärnten gibt es 80 Pflegeheime, zehn führt die Caritas. „Wir haben wegen Corona im Jahr 2021 ein Minus von 1,2 Millionen Euro gemacht. 2020 gab es noch eine Ausgleichszahlung, im Vorjahr nicht mehr.“ Auch die Zahl der Sozialfachbetreuer müsse steigen. „Derzeit kriegen die Mitarbeiter 19 Stunden bezahlt, das soll sich steigern. Das soziale Miteinander in den Heimen muss besser werden.“ Viele Pflegekräfte kommen aus dem Ausland. „Die Anforderungen bei der Sprache dürfen nicht so streng sein. Ich wünsche mir längere Übergangsfristen“, sagt Sandriesser.