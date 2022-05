Sturm Graz verabschiedete Ivica Osim im Stadion

„Sturm deckt alles, was schwarz ist in meinem Leben. Alles, was weiß ist, auch“, hatte Ivica Osim einmal gesagt. Am Mittwochabend sagte der Trainer-Messias, der den Provinzklub Sturm aus der Versenkung geholt und salonfähig gemacht hatte, der schwarz-weißen Familie für immer Lebewohl.