„Man muss Osim ein Denkmal setzen“

Anrufe aus der ganzen Welt

Doch Osim wurde nicht nur in Graz und in seiner Heimat hochgeschätzt. Auf der ganzen Welt hat der bedeutende Fußball-Philosoph seine Spuren hinterlassen. Haas erzählt: „Ich war an seinem Todestag bei seiner Familie daheim. Es gab Anrufe aus der ganzen Welt. So viele Menschen schätzten Osim für seine Art und Expertise.“ In Japan haben sie ihn seit seiner Teamchefzeit vergöttert. „Sie haben ihn wie einen Heiligen geliebt“, sagt Haas. „Doch vor allem bei Sturm wird Osim der Größte bleiben, für ewig in Erinnerung und unerreicht.“ Der Rekordtorschütze ist überzeugt: „Man muss Osim in Graz ein Denkmal setzen."