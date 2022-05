Graz liebäugelt mit Ivica-Osim-Straße oder -Platz

Treffpunkt Ivica-Osim-Platz oder ein Spaziergang durch die Ivica-Osim-Straße - geht es nach der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr könnte das Wirklichkeit werden! Die Stadt Graz überlegt, dem legendären Fußball-Trainer des SK Sturm Graz, der am Sonntag im 81. Lebensjahr gestorben war, ein Denkmal im Straßennetz zu setzen. In der medialen Diskussion wird dabei der Stadion-Vorplatz in Liebenau ebenso wie auch der Augarten genannt.