„Strauß aus Grbavica“: Reaktionen zum Tod von Osim

FRANKREICH:

„TV5“: „Ivica Osim, ehemaliger Nationalspieler und letzter Trainer der jugoslawischen Fußballmannschaft, der in den 1970er-Jahren auch in Frankreich spielte, ist am Sonntag im Alter von 80 Jahren gestorben, wie lokale Medien mitteilten. (...) Am Sonntagabend wurden die Flutlichter des Grbavica-Stadions, wo FK Zeljeznicar Sarajevo spielt, ihm zu Ehren eingeschaltet, während Dutzende von Fans herbeiströmten. 81 Minuten lang sollten die Scheinwerfer eingeschaltet bleiben, in Anspielung auf den Geburtstag, den der Verstorbene am Freitag hätte feiern sollen.“