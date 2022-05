Graz trauert! Trainer-Legende Ivan Osim verstorben

„Sturm deckt alles“

Dementsprechend überraschend kam die Trauermeldung - auch für die schwarz-weiße Entourage, die trotz Regen auf den Grazer Hausberg Stöckl gepilgert war, um Sturms Geburtstag und den Status als Vizemeister zu feiern. Dann vermeldete Club-Präsident Christian Jauk den Tod der Sturm-Legende mit Tränen in den Augen. „Wenn wir gemeinsam trauern, macht es die Sache leichter.“ Der Größte von Sturm sei gegangen. „Er war eine Persönlichkeit, nicht nur im Fußball und im Sport, sondern weit darüber hinaus. Die Sturm-Familie trauert, wird zusammenhalten und ihn gebührend ehren.“ Dass Osim just am 1. Mai, dem Gründungsdatum seines Herzensclubs, verstarb, wird eine weitere schwarz-weiße Anekdote werden. Er schenkte den Grazern unzählige Bonmots, darunter die für viele Fans schönste: „Sturm deckt alles, was schwarz ist in meinem Leben, alles was weiß ist auch.“