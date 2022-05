Mann randalierte am Südring und attackierte Beamte

Der Mann war gegen 14 Uhr einer Streife aufgefallen, da er immer wieder auf die Fahrbahn sprang, teilweise vor vorbeifahrende Fahrzeuge und dadurch mehrfach die Fahrbahn blockierte. In weiterer Folge querte der 35-Jährige trotz Rotlicht die Fahrbahn, ging dann auf den Streifenwagen zu und fing sofort an, die Beamten lautstark zu beschimpfen und anzubrüllen. Dabei zeigte er ständig den Mittelfinger und schrie die Beamten mit beleidigenden Worten an.