Knapp 100 Flüchtlinge haben schon einen Job

Die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, steigt stetig an. „Zwischen fünf und zehn Personen sind es durchschnittlich jeden Tag“ berichtet Bernhard Bereuter, Chef des Vorarlberger Arbeitsmarktservice (AMS). Am Mittwoch waren es 165 Menschen, die auf einen Job im Ländle hoffen, 98 sind bereits eingestellt. „Die Flüchtlinge sind in unterschiedlichsten Bereichen tätig, ein Schwerpunkt ist die Gastronomie, andere arbeiten in der Industrie.“