WKÖ verbietet Inserate in parteinahen Medien

Auch keine Druckkostenzuschüsse mehr erlaubt

Laut Angaben der Kammer sind nun „keine Inserate und Werbeschaltungen in elektronischen Medien und in Printmedien und keine Druckkostenzuschüsse“ mehr erlaubt, „wenn deren Medieninhaber politische Parteien oder bei den Urwahlen in der Wirtschaftskammer-Organisation kandidierende Wählergruppen sind“.