„Über Rücktritt muss Wallner selbst entscheiden“

Jeder kannte das System

Johannes Rauch, von 2014 bis 2022 Regierungspartner von Landeshauptmann Markus Wallner, hatte zur Inseraten-Affäre lange geschwiegen. Im einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin „profil“ tat er nun kund, dass ihn die Wirtschaftsbund-Causa wenig überrasche. „Das System, über Inserate in einer Publikation Einnahmen und damit über Umwege Parteispenden zu generieren, liegt seit Jahren am Tisch“, sagte Rauch. Auf die Frage, ob Landeshauptmann Wallner davon gewusst habe, meinte er: „Es war jedenfalls allen klar, wie das System funktioniert, jeder kannte es.“ Wer was gewusst habe, müssten aber „Finanzbehörden, Justiz und der Landtag mit seinen Kontrollinstrumenten und natürlich auch die ÖVP für sich klären“.Auf die Frage, ob Wallner im Amt bleiben könne, meinte dessen früherer Koalitionspartner: „Das muss vorerst der Landeshauptmann für sich entscheiden. Sein Vorgänger Herbert Sausgruber hat einen ÖVP-Ehrenkodex eingeführt. Daran würde ich mich messen.“