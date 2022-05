Nach zehn Jahren Suche hat „Gnocchi“ neue Familie

„Alt und hässlich“ – dieses etwas kuriose Anforderungsprofil hatte Familie Köck aus Teesdorf im Bezirk Baden für ihren neuen Mitbewohner erstellt. Nachdem zwei ihrer drei Hunde verstorben waren, sollte nämlich eine neue Fellnase einziehen. „Einen Welpen wollten wir nicht, die bekommen ohnehin meist schnell einen Platz.“ Also suchten sie in den Tierheimen in ihrer Nähe nach einem eher schwer vermittelbaren Hund. „Er sollte noch ein schönes Leben bei uns haben, auch wenn es vielleicht nur mehr für ein paar Monate wäre“, erzählt Alexandra Köck.