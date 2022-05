Tod bei Polizeikontrolle in Mannheim: Obduktion

Ein Sprecher des Landeskriminalamts Baden-Württemberg (LKA) sagte am Dienstag, der ganze Ablauf des Geschehens solle rekonstruiert werden. Mit ersten Ergebnissen der Obduktion werde am Ende der Woche gerechnet. Es sei ein „besonderer Fall“. Der 47-Jährige war in Behandlung im Zentralinstitut für seelische Gesundheit Mannheim und verließ gegen Anraten des Arztes das Institut in Richtung Marktplatz, wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte.