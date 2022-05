Die Welt wird ab jetzt eine andere sein

Können Sie sich noch an eine Zeit erinnern, in der es politisch ruhig zuging? Als am Stammtisch noch darüber diskutiert wurde, ob es ein Kopftuchverbot für Lehrerinnen geben soll oder die Bürokratie abgeschafft gehört? Als es noch unser größtes Problem war, dass Sebastian Kurz noch zu jung fürs Kanzleramt sein könnte? Das waren noch Themen! Das waren noch Zeiten!