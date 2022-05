Endlich Matura - und wie geht‘s jetzt weiter?

Das Gefühl ist ein befreiendes: Nie mehr Schule! Die Matura in der Tasche, scheinen die Türen der unendlichen Möglichkeiten so offen wie noch nie. Doch wenn die letzten Prüfungen tatsächlich absolviert sind und Partys gefeiert wurden, hängen nicht selten Fragezeichen über den Köpfen der Maturanten. Was will ich eigentlich? Was passt zu mir? Das sind drängende Gedanken, die Absolventen einholen, sobald die Pausen-Glocke nicht mehr schrillt.