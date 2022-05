Nicht alle Bürger bekommen Reparaturbonus

Gerade die ältere Generation würde die Möglichkeit von Reparaturen überdurchschnittlich häufig nutzen. Außerdem sind Pensionisten durch die Teuerungswelle besonders stark betroffen. „Dass ein Teil dieser großen Gruppe von Menschen, weil sie nicht „online“ sind, vom Reparaturbonus de facto ausgeschlossen wird, ist inakzeptabel“, so Kostelka, der an die Bundesregierung appelliert, rasch eine alternative Möglichkeit für all jene zu finden, die über keinen Internetzugang verfügen.