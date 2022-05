Wildkirschenbäume sind nützlich für das Klima

Die Aktion „Container buchen – Baum bekommen“ des Entsorgungsfachbetriebs Hackl aus Wulkaprodersdorf geht in ihre zweite Runde. Kunden bekommen bis Ende Mai für ihren Garten einen Wildkirschenbaum aus dem Landesforstgarten in Weiden am See, wenn sie sich für nachhaltige Entsorgung ihres Abfalls entscheiden.