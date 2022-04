Das sind die Baustellen in der steirischen Pflege

700 Diplompfleger werden jährlich steiermarkweit allein in den Häusern der Kages benötigt, nur 180 schließen ab. Gleichzeitig wurden Pflegeschulen zugesperrt. Dass es kein Ausbildungsgeld für Heimhilfen gibt, andere Ausbildungen sogar kosten, sei wenig hilfreich. Eiletz: „Bietet man jetzt Gratis-Ausbildung an, kann im besten Fall in einem Jahr mit mehr Pflegeassistenten gerechnet werden. “