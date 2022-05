„Wieso sollte Ronaldo von ManUtd Abschied nehmen?“

Freilich: Rangnick weiß durch seine langjährige Erfahrung im Fußball-Zirkus nur gut genug, dass man Verträge (auch einvernehmlich) beenden kann, wenn es zwischen Klub und Spieler irgendwo „zwickt“. Und dass es „CR7“ „zwicken“ würde, nicht in der Champions League „geigen“ zu dürfen, sondern nur in der Europa League oder gar in der Conference League, steht beim Ehrgeiz des Portugiesen wohl außer Frage. Und zu mehr wird es für Manchester United ob der mauen Tabellensituation in der Premier League heuer eben kaum mehr reichen ...