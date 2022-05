Altach/Vorderland: Punkt aus Hauptstadt entführt

Ausgerechnet Annalena Wucher - die gebürtige Hörbranzerin - brachte Altach/Vorderland-Gegner, Austria Wien, am Sonntag in der 28. Spielminute in Führung. Und das, obwohl der Start für die in der Defensive geschwächten Vorarlbergerinnen vielversprechend aussah. Doch, dass die Hauptstädterinnen keine ruhige Kugel schieben würden, das war der Summer-Truppe im Vorfeld ohnehin klar.