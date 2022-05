Junger Jagdhund fand im Wald Köder mit Rattengift

Ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach und seine Familie gingen am 17. April mit ihrem 14 Monate alten Labrador-Rüden in dem Waldstück spazieren. Da sich der Hund gerade in jagdlicher Ausbildung befindet, ließ der Hundebesitzer das Tier in Sichtweite frei umherlaufen. Dabei nahm der Hund den Giftköder auf, brachte diesen zu seinen Besitzern und ließ ihn zu Boden fallen. Dem Tier ist nichts passiert. Der Jagdhund zeigte keinerlei Anzeichen einer Vergiftungserscheinung.