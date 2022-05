Buchhandlung: Geschlossen, um offen zu bleiben

Es ändert sich für die Mitarbeiter nichts

Der Lohn bleibt gleich, auch die Arbeitszeit von 38,5 Stunden ändert sich nicht – aber durch die großzügigeren Freizeitblöcke sollen die „Heynis“ zufriedener werden und ein Job in der großen Buchhandlung wieder an Attraktivität gewinnen. Chef Helmut Zechner hofft auf das Verständnis der Kunden: „Wer von unseren Plänen weiß, hat bisher wohlwollend reagiert, aber natürlich könnte sich so mancher ärgern, wenn er vor verschlossener Türe steht.“ Um dem entgegenzuarbeiten, bereitet man einen besonderen Coup vor: Einen modernen Bücherautomaten, bei dem es rund um die Uhr Bestseller sowie die beliebten Blind-Date-Geschenksbücher gibt. Heyn: „Abgeschaut haben wir das von den Snackautomaten an Bahnhöfen. Wir haben der Automatenfirma 150 Leseexemplare geschickt und diese tüfteln an der Umsetzung – in den nächsten Wochen soll unser Automat aber schon einsatzbereit sein.“ Auch die Online-Schiene wird ausgebaut. „Das wurde lange unterschätzt, aber durch Corona liegt unser Online-Umsatzanteil bei 35 Prozent.“