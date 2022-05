Gewaltbereite Fans sorgten für Polizei-Großeinsatz

130 Austria Salzburg-Anhänger und 1270 Fußballfans auf der Heimtribüne - eine gefährliche Mischung, die am Sonntag 67 Polizisten in Telfs bändigen mussten. Als die Beamten die aggressiven Gruppen trennen wollten, richtete sich die Gewalt gegen sie. Schließlich mussten sie zu Pfefferspray und Schlagstock greifen, eine Person landete in der Klinik.