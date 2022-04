Fußballmatch endet mit Prügelorgie in Favoriten

Wüste Szenen haben sich am Freitagabend in Wien-Favoriten im Anschluss an das Fußballmatch der Wiener Austria gegen Blau-Weiß-Linz abgespielt. Mehrere Gruppen gewaltbereiter Jugendlicher gingen dort in die „dritte Halbzeit“ und ließen auf den Straßen die Fäuste sprechen. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, um der Massenprügelei ein Ende zu setzen. Eine Person wurde festgenommen.