Kraulen im Kampf gegen den Plastikmüll in Flüssen

„Forscher haben in der Donau mehr Plastikteile als Fischlarven gefunden. An zahlreichen Stellen ist es nicht mehr möglich, in der Donau zu schwimmen, da das Wasser gesundheitsgefährdend verunreinigt ist“, so Chemie-Professor Andreas Fath von der Hochschule Furtwangen (Deutschland). Gemeinsam mit einem Begleitboot schwimmt der Professor in den kommenden beiden Monaten vom Schwarzwald bis an das Schwarze Meer.