Polizei zieht Bilanz: So lief der Demo-Sonntag

Polizist von Pflasterstein getroffen

Am frühen Nachmittag fand im Sigmund-Freud-Park die „Mayday-Demo“ Parade statt, die im Anschluss zum Yppenplatz in den 16. Bezirk marschierte. Die Marschroute verlief entlang der Martinstraße im 18. Bezirk. Auf Höhe der dortigen Polizeiinspektion bewarfen Teilnehmer der Kundgebung das Gebäude und Polizisten mit pyrotechnischen Gegenständen, Farbbeuteln, Glasflaschen und diversen anderen Gegenständen. Im weiteren Verlauf wurden in dem Bereich auch andere Gebäude und Fahrzeuge mit Farbbeuteln beworfen. Dies wiederholte sich vor dem Polizeianhaltezentrum Hernalser Gürtel. Dabei wurde ein Polizist von einem Pflasterstein getroffen und leicht verletzt.