Rätselhafter Brand beschäftigt Ermittler

Wie konnte das Feuer im Nebengebäude eines Wohnhauses in der Nacht zum Sonntag in der Badstraße in Altheim ausbrechen? Dieser Frage versuchen Brandermittler nun auf den Grund zu gehen. Anhaltspunkte für einen technischen Defekt gab es vorerst offenbar keine. Brandstiftung wird daher nicht ausgeschlossen.