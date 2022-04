Großschartner bei Tour de Romandie nur mehr 30.!

Der Australier nimmt 15 Sekunden Vorsprung auf den Spanier Juan Ayuso in den Schlusstag mit. An dem steht ein Bergzeitfahren von Aigle nach Villars auf dem Programm. Der unmittelbar vor Ayuso (UAE Emirates) am Samstag zweitplatzierte Russe Alexander Wlasow ist 18 Sekunden zurück Dritter und damit Boras größte Hoffnung.