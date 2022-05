„Engel aus der Steiermark“ bittet selbst um Hilfe

Alena ist gebürtige Slowakin, spricht sieben Sprachen, ist als Geschäftsfrau mehr als erfolgreich, sieht sich als „Weltenbürgerin“. Dass sie jetzt dennoch in Eggersdorf heimisch wurde, ist der Liebe zu einem Steirer geschuldet. Seit 8. März heißt sie statt Amschl Seidl. Aha, geheiratet am Weltfrauentag! „Aso, ist er das? Nein, an dem Tag starb ,Hachiko’, jener Hund, der seinem Herrl so treu zur Seite gestanden ist. Viele kennen ihn aus dem Richard-Gere-Film. Dieser Hund steht für Loyalität, bedingungslose Liebe und Treue. Alles, was ich mir für meine Ehe wünsche.“