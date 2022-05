Autolenker versteckt Cannabis in der „Naschlade“

Jeder zehnte Lenker, der am Freitag in Neunkirchen von der Polizei angehalten wurde, hätte sich eigentlich nicht mehr ans Steuer setzen dürfen. „Drei standen unter Drogeneinfluss, drei waren betrunken. Eine weitere Person wurde wegen minderschwerer Alkoholisierung angezeigt“, heißt es im Einsatzbericht. Ein 34-Jähriger aus Wiener Neustadt war dabei zwar ohne Führerschein, dafür aber mit Joint in der Hand unterwegs. Er war zudem mit den falschen Kennzeichen und abgefahrenen Reifen auf Tour. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs fanden die Beamten dann auch das „Naschzeug“ des Verdächtigen: Er hatte mehrere Hasch-Zigaretten in einer Nutella-Box versteckt.