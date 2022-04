„Designermode ist für jedermann gedacht“

Überraschend Wer am Freitagabend durch die Sigmund-Haffner-Gasse in der Stadt Salzburg flanierte, der machte Augen. Ein meterlanger roter Teppich, schicke Fashionistas und dazu pulsierende DJ-Musik. Die Modenschau der Luxusmode-Boutique DIVA zog auf alle Fälle viele Schaulustige an und diese vor allem auch ins Geschäft hinein. Und das war durchaus so gewollt.