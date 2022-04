Er hat die Nase voll: Zehn Jahre für Kokain-König

Der Drogenboss, dessen Bande laut Anklage in zehn Jahren mehr als 200 Kilo Kokain mit einem Straßenverkaufswert von gut 16 Millionen Euro unter anderem nach Österreich geschmuggelt haben soll, stand seit Mitte Dezember in Linz vor Gericht. Der 30-Jährige – er saß auch in Österreich bereits wegen Drogenhandels hinter Gittern – war im April 2021 am Flughafen in Mailand verhaftet worden.