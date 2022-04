Österreicher-Quartett zum EM-Auftakt unplatziert

Zum Auftakt der Judo-Europameisterschaften in Sofia ist ein Österreicher-Quartett unplatziert geblieben. Daniel Leutgeb in der Klasse bis 60 kg etwas unerwartet gegen den Türken Mihrac Akkus per Wazi-ari und Katharina Tanzer in der Kategorie bis 48 kg gegen Cristina Blanaru aus Moldau per Ippon feierten immerhin je einen Sieg, schieden dann aber gegen den Niederländer Tornike Tsjakadoea durch Waza-ari bzw. der als Nummer acht gesetzten Serbin Andrea Stojadinov per Ippon aus.